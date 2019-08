Merzig : Chinesische Medizin ist Thema bei Rheumaliga

Merzig Rheuma aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin ist am Montag, 12. August, Thema beim Rheumatreff in Merzig. Hierzu lädt die Rheumaliga ein. Ab 15.30 Uhr beantwortet dann Ina Broy, Heilpraktikerin aus Weiler, im Mehrgenerationenhaus, Am Seffersbach 5, Fragen zu diesem Thema.

Traditionelle chinesische Medizin ist einer der Schwerpunkte in Broys Praxis. Beim Rheumatreff bietet sie Informationen zu Themen wie Rheuma, Arthrose, entzündliche Erkrankungen und ihre Behandlungen beziehungsweise Linderungen.