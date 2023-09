Bei Jubiläumsfeier Rettung der SHG-Klinik? Ministerpräsidentin Anke Rehlinger äußert sich

Mavie heißt die junge Dame, die am Jubiläumstag der SHG-Klinik das Licht der Welt erblickt. Beifall brandet auf, als Gabriele Kirch-Thinnes, Chefärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, diese Nachricht von der Bühne des Festzeltes verkündet. Freudigen Applaus gibt es an diesem Nachmittag auch für die Politiker, die sich zu dem Krankenhaus in der Trägerschaft der Saarland-Heilstätten GmbH (SHG), das sich aus wirtschaftlichen Gründen ins Schutzschirmverfahren begeben hat, bekennen.