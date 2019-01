später lesen Schwemlingen An zwei Autos Reifen platt gestochen Teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Luxemburger Straße in Schwemlingen je einen Reifen an zwei Autos zerstochen, teilte die Polizei mit. Als Tatzeit nennt sie 0.30 bis 7.30 Uhr. In einem Fall handelt es sich um einen Audi A 3 Sportback, der in Höhe des Anwesens 84b geparkt war und dessen linker Hinterreifen platt war. red