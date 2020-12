Jahreswechsel in Merzig : An Silvester sind Treffen an der Kreuzbergkapelle tabu

An Silvester sind Treffen an der Kreuzbergkapelle tabu

Jahreswechsel in Merzig

Merzig An Silvester und Neujahr dürfen einige Bereiche auf dem Merziger Kreuzberg nicht betreten werden. Wie die Kreisstadt Merzig erneut betont, gilt diese Regel vom 31. Dezember, 19 Uhr, bis zum 1. Januar, 7 Uhr.

Betroffen von der Regelung sind der Besucherparkplatz des Gartens der Sinne sowie die Kreuzbergkapelle, inklusive der jeweiligen Umgebung in einem Radius von 200 Metern. Zudem ist das Zünden von Pyrotechnik für den gleichen Zeitraum zwischen der Ortstafel Eller Weg und der Kreuzung Eller Weg/Auf der Ell verboten, wie die Stadt weiter schreibt.

„Am kommenden Silvester und am Neujahrstag ist es bundesweit verboten, sich zu versammeln“, betont die Stadt und weist auf das Verbot von Feuerwerk an belebten Plätzen hin. In den vergangenen Jahren habe sich stets gezeigt, dass insbesondere die Kreuzbergkapelle ein beliebter Treffpunkt gewesen sei. Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen seien Zusammenkünfte dort beim diesjährigen Jahreswechsels aber nicht möglich.