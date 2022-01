Reaktionen: Unterstützung, aber auch Kritik : Unterstützung und Kritik aus der Kommunalpolitik

Merzig Auch aus der Kommunalpolitik gibt es erste Reaktionen auf die Pläne der Kreis-Bürgermeister und der Landrätin in Sachen Kommunaler Finanzausgleich: Die CDU-Stadtratsfraktion in Merzig, die bereits in der Haushaltsdebatte im Dezember 2021 die ungerechte Verteilung des Finanzausgleiches kritisiert hatte, begrüßt eine mögliche Klage der Kommunen.