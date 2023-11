Kreistagsfraktionen bewerten Personalie Adolph unterschiedlich Stimmen zu SHG-Personalie: Zwischen Hoffnung auf Gemeinschaftsgeist und Vertrauensverlust

Merzig · Kurz vor der entscheidenden Sitzung des Kreistags zur künftigen Struktur des SHG-Klinikums in Merzig wurde eine Personalie bekannt, die für Diskussionen sorgte: Professor Oliver Adolph, der maßgeblich an der Erstellung des Sanierungsgutachtens für das finanziell angeschlagene Klinikum beteiligt war, soll zum 1. Januar 2024 neuer Verwaltungsdirektor am SHG-Standort in Völklingen werden.

23.11.2023 , 16:52 Uhr

Die Merziger SHG-Klinik aus der Vogelperspektive. Foto: Ruppenthal

Für das Beratungsunternehmen Vicondo Healthcare, deren Analysen die Grundlagen für das Sanierungskonzept bildeten, war Adolph seit April 2023 tätig. Die Personalie Adolph beschäftigte auch die Fraktionen im Kreistag.