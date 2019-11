Rascher Fahndungserfolg : Nach Raubüberfall in der Kreisstadt: Polizei verhaftet 47-Jährigen aus dem Raum Merzig

Nach Raubüberfall in der Kreisstadt: Polizei verhaftet 47-Jährigen aus dem Raum Merzig

Merzig Schnell aufgeklärt hat die Polizei den Raubüberfall auf ein Merziger Geschäft am vergangenen Mittwoch (die SZ berichtete). Der mutmaßliche Täter konnte nach einer Mitteilung der Polizei-Inspektion Merzig vom Dienstag bereits einen Tag nach der Tat festgenommen werden.

Am vergangenen Mittwoch war die Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Merziger Innenstadt von einem Mann mit einem Gipsarm angegriffen und verletzt worden. „Insbesondere aufgrund der sehr markanten Personenbeschreibung richtete sich der Tatverdacht gegen einen derzeit wohnsitzlosen 47 Jahre alten deutschen Staatsbürger aus dem Raum Merzig“, gab die Polizei nun bekannt. Der Mann, der den Strafverfolgungs-Behörden bereits einschlägig bekannt sei, konnte bereits am letzten Donnerstag festgenommen werden. „Hinweise aus der Bevölkerung waren hierbei sehr hilfreich für die polizeilichen Ermittlungen“, heißt es von Seiten der Polizei. Gegen den 47-Jährigen wurde durch einen Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen.