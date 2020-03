Polizei sucht Zeugen : Unbekannter beraubt 14-Jährigen an Bahnhof in Merzig

Unbekannter beraubt 14-Jährigen an Bahnhof in Merzig

Nach einer räuberischen Erpressung in Merzig sucht die Polizei Zeugen.

Ein Jugendlicher hat am Dienstag einen 14-Jährigen in Merzig beraubt. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, stand der 14-Jährige gegen 17.05 Uhr an Gleis eins am Bahnhof Stadtmitte, als der bislang Unbekannte ihn anfing, zu schubsen. Der Täter habe den 14-Jährigen mehrmals aufgefordert, ihm Bargeld zu geben. Dies verweigerte er zunächst, woraufhin der Täter drohte, ihn abzustechen, falls er ihm kein Geld gebe.