Chefarzt hält Vortrag Von Röntgenbild bis Herz-MRT

Über die modernen diagnostischen Möglichkeiten am SHG-Klinikum Merzig sprach vor Kurzem Benedikt Braun, Chefarzt der Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie, in der gemeinsamen Vortragsreihe von Klinikum und CEB-Akademie in den Räumen der CEB in Hilbringen. Braun erläuterte, welche Untersuchungen in diesem Bereich heutzutage möglich sind und welche Spezialgebiete seine Abteilung abdeckt. Zudem räumte er mit einigen Vorurteilen auf.