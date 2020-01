Fastnacht in Brotdorf : Gollum plagt in Brotdorf die Qual der Wahl

Brotdorf Wo, bei der Wahl zum Ortsvorsteher, sein Kreuzchen machen? Nicht nur die Figur Gollum (bekannt aus „Herr der Ringe“) begeisterte bei der ersten Kappensitzung der Quakenbacher. Auch die übrigen Büttenredner und die Tanzeinlagen fanden viel Beifall.

Hin und her winden sich ihre Körper, angestrengt versuchen sie, das Seil um ihre Brust zu lockern, doch es gibt keinen Millimeter nach. „Wie lange dauert’s denn noch?“, fragt Torsten Rehlinger verzweifelt, „bist du bald fertig?“, drängt sein Rivale Gerhard Enzweiler. Geschlagene vier Wochen nach der Wahl sitzen sie noch im Wahllokal, denn sie warten auf die letzte Stimme des Wahlberechtigten. Der rätselt verstohlen in der Bütt: „Wohin mit dem Kreuz? Die zwei hören doch eh nur darauf, was Marcus H., Anke R. und Tobi Hans ihnen sagen“, grummelt die Kreatur und tritt nach vorne.

Nicht nur in der Bütt sind die Brotdorfer „Quakenbacher“ stark – auch die Showtänze der Garden sowie des Männerballetts unterhalten die Narren in einer gut besuchten Germania in der ersten Galakappensitzung des Prinzenpaares Christian II. und Daniela I. Ab in den Süden und an den sonnigen Ballermann heißt es für die Tanzgruppe „Nameless“, die eine kleine Urlaubsgeschichte von aufdringlichen Sonnenbrillen-Verkäufern und viel feucht-fröhlicher Party erzählt. Ein Leben, das Günter Bettinger alias der Heiland vom Eiland, der zur Audienz zum Papst geladen wurde und von seinem unfähigen Vertreter berichtet, wahrscheinlich als gotteslästerlich empfinden würde. Dem riet der Gottesmann, einen Schuss Tequila gegen die Nervosität in den Kelch zu schütten, aber das ging daneben: „Nein, an den Kelch gehört keine Zitrone. Wir haben zehn Gebote, und Jesus hängt nicht am Kreuz herum, sondern ist da festgenagelt. Und nein, er sagte nicht: Hilfe ich rutsche! Mehr Nägel!“