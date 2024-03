PWG-Landessieg bei "Schüler experimentieren" PWG-ler räumen bei Schülerwettbewerben ab

Was die Landessieger erforsch haben

Der Jury haben die beiden PWG-Schüler Til und Nicolas ihr Projekt mit der folgenden Beschreibung zur Begutachtung vorgestellt:

„Im Internet ist ein Video des norwegischen Physikers Andreas Wahl zu finden, der sich in einem Selbstversuch, an einem Seil hängend, von einem Gebäude gestürzt hat. Am anderen Ende des Seils, das um eine Stange gelegt war, wurde ein kleines Gewicht befestigt, das eine Pendelbewegung durchführt und während des Falls für eine Abbremsung bis zum Stillstand sorgt. Grundlage dafür ist ein Loopingpendel.“

„Wir haben das Pendel in kleinerer Form nachgebaut. Der Schwerpunkt war zu untersuchen, wie verschiedene Einflussfaktoren gewählt werden müssen, damit das große Gewicht am Loopingpendel möglichst zuverlässig mit einem kurzen Bremsweg abgebremst wird. Wir haben herausgefunden, wie man das Massenverhältnis, den Winkel und die Schnurlänge wählen muss, um dies zu erreichen. Außerdem konnten wir Erkenntnisse zur zeitlichen Entwicklung der Bremskraft soweit zur Haltekraft gewinnen. Mithilfe von Langzeitbelichtungen konnten wir den Weg des Gewichts fotografieren."