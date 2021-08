Schaden im fünfstelligen Bereich : Frau zerkratzt 23 Autos in Merzig

Frau zerkratzt 23 Autos in Merzig

Merzig Nachdem die psychisch auffällige Frau 23 Pkws beschädigt hatte, wurde sie von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Am Samstag, 31. Juli, hat eine psychisch auffällige Frau auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Trierer Straße in Merzig, 23 geparkte Pkws beschädigt. Die Tat ereignete sich gegen 16.15 Uhr, teilt die Polizei Nordsaarland mit.