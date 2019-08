Prozess um versuchten Mord : „Mich hat er nicht gebrochen“

Das Foto zeigt den Angeklagten (Mitte) im Gespräch mit seinem Rechtsanwalt Andreas Ammer. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Taben-Rodt/Mettlach Wollte ein Mann seine 44-jährige Ex-Geliebte in Taben-Rodt absichtlich mit dem Auto töten? Die Frau kann sich nicht erinnern, denkt aber, dass der Angeklagte eiskalt gehandelt, seinen Plan aber nicht vollendet hat.

Die 44-Jährige, die der Angeklagte aus Mettlach am 15. November des vergangenen Jahres mit seinem Dacia Duster in Taben-Rodt angefahren und fast getötet haben soll, ist schwer gezeichnet. Sie humpelt zum Zeugenstand. Die Folgen des versuchten Mordes, den die Staatsanwaltschaft in der Tat sieht, sind offensichtlich, das Tatgeschehen nicht. Denn der Angeklagte schweigt, das Opfer kann sich nicht erinnern.

Das Letzte, was sie wisse, sei, dass sie aus der Haustür rausgegangen sei, um zur Arbeit zu fahren. Das erste Bild in Ihrem Kopf nach dem Vorfall, der ihr Leben komplett umkrempelte, sei die Intensivstation des Brüderkrankenhauses in Trier. „Mir tat alles fürchterlich weh, und ich wusste nicht, was los ist.“ Sie erzählt von einem Schädel-Hirn-Trauma, von einer Hirnblutung und ihrem total zerstörten Kiefer. Nahrung habe sie lange Zeit nur flüssig oder als Brei zu sich nehmen können. Ihr rechtes Bein sei gebrochen gewesen, das linke Handgelenk „zermatscht“. Ihr linkes Bein sei anders als die anderen Körperteile nicht operiert worden, aber auch dort seien alle Bänder herausgerissen worden.

Während das Opfer über die Tat selbst nichts sagen kann, weiß sie über den Angeklagten sehr viel. Immerhin hatte sie sieben Jahre lang eine Affäre mit dem Mann, der eigentlich seit 20 Jahren mit einer anderen Frau zusammenlebt. Er habe ihr immer glaubhaft versichert, dass er seine Lebensgefährtin verlassen werde. Das habe sie ihm lange geglaubt, bis sie im Juni 2018 Schluss gemacht habe. Kurz vor dem mutmaßlichen Mordversuch lernte die 44-Jährige ihren aktuellen Lebensgefährten kennen. Ob der Angeklagte das mitbekommen habe, wisse sie nicht.

„Ich habe Angst vor dem“, sagt sie und deutet dabei auf den Angeklagten. „Dass ich hier sitze, war in seinem Plan nicht vorgesehen.“ Sie beschreibt den 47-Jährigen als Egomanen ohne Mitgefühl. Dass sie so lange eine Beziehung mit dem Mann geführt habe, liege nach ihren Worten daran, dass er „sehr überzeugend“ sein könne. „Ich schäme mich dafür“, sagt die Frau. Doch sie blickt selbstbewusst in die Zukunft: „Meine Knochen hat er mir gebrochen, aber mich hat er nicht gebrochen. Ich gehe hier stärker raus.“

Anders als die Geliebte beschreibt die Lebensgefährtin, die seit 1999 mit dem Mann zusammenwohnt, ihren Partner als „zuverlässig und hilfsbereit“. Sie wolle trotz allem weiter mit ihm zusammen sein.