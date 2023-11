Start am 27. November Wenn das eigene Dorf zur Kulturstätte wird

Weiter geht es am Mittwoch, 13. Dezmber, in der Gemeinde Losheim am See, und zwar am Schlösschen in Losheim. Dort werden Horst Friedrich und Birte Steinmetz mit einer bunten Songauswahl die Winterzeit musikalisch untermalen. Ein ortsansässiger Verein sorgt für den Ausschank an diesem Abend.