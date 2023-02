Einstimmiger Ratsbeschluss : Klimaschutz sucht Ehrenamt

Die Kreisstadt Merzig will durch die Teilnahme am Projekt „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen durch ehrenamtliche Klimaschutzpatinnen und -paten“ (KlikKS) Bürger in Klimaschutzmaßnahmen einbinden sowie die Brücke zwischen Ehren- und Hauptamt schlagen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul