Interview Wolfgang Werner Auf Reise zu den Bildern seines Lebens

„Im Cocon“ hat der Neurologe und Psychiater Professor Wolfgang Werner sein neues Buch überschrieben. Die Arbeit, die er eine „Psychologie der Corona-Zeit“ nennt, stellt er am Freitag, 22. September, 17 Uhr, in der Buchhandlung Rote Zora in Merzig vor. Im Interview spricht er über die Arbeit an seinem Buch.