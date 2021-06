Übernahme der Hautarztpraxis in Merzig : Neues Verfahren bei Hautkrebsvorsorge

Dr. Sara Kawasmi und Dr. Peter Keßler Foto: MVZ

Merzig/Dillingen Die Praxis des Merziger Facharztes für Haut- und Geschlechtskrankheiten Dr. Michael Hog schließt sich am Donnerstag, 1. Juli, dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Dillingen an. Das hat der Dermatologe und Allergologe Dr. Peter Keßler mitgeteilt, der mit seiner Kollegin dieses Zentrum leitet.

Demnach werden seit 20 Jahren in der Praxis in der Friedrich-Ebert-Straße 40 neben Behandlungen in Allergologie und Dermatologie ambulante chirurgische Eingriffe angeboten. Die Praxis von Dr. Hog an der Stadthalle 2 und die Praxis in Dillingen werden künftig den Namen MVZ Dillingen-Merzig tragen.