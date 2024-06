62-jähriger Forst- und Umweltwissenschaftler Lions Club hat einen neuen Präsidenten

Der scheidende Präsident ließ in seiner Abschiedsrede das abgelaufene Lionsjahr Revue passieren und bedankte sich für die Unterstützung durch seinen Vorstand, insbesondere seiner Sekretäre Loth und Winfried Burger. Er blickte auf gut besuchte und abwechslungsreiche Veranstaltungen zurück. Der Präsidentschaftsübergabe auf Gut Wiesenhof folgte eine Besichtigung des Linslerhofes in Überherrn mit dem Hausherrn Oliver von Boch-Galhau. Dann referierte Edwin Kohl, Inhaber der Kohl Medical AG, zum Thema nachhaltiges Heizen und Kühlen mit Sonne und Erdwärme. Im Oktober besichtigten die Lions den saarländischen Landtag unter Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten Tobias Hans. Wenig später war die amtierende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger mit dem Thema Wirtschaftsregion früher und heute zu Gast. 2024 begann mit dem traditionellen Neujahrsempfang im Clublokal, dem eine Besichtigung der SHG-Klinik Merzig mit dem Gesamtgeschäftsführer Bernd Mege folgte. In den weiteren Monaten referierten der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsratsvorsitzende, beides a.D., der Villeroy & Boch AG, Wendelin von Boch-Galhau, Peter Müller, Bundesverfassungsrichter a.D. und ehemaliger Ministerpräsident, Rainer Calmund, Ex-Manager des amtierenden deutschen Fußballmeisters Bayer 04 Leverkusen, Moderator und Buchautor, sowie Felix Graf von Hardenberg über seinen Großonkel, einem aktiven Widerstandskämpfer gegen Hitler, und es erfolgte eine Exclusivführung in der Konstatin Basilika Trier gemeinsam mit dem Lions Club Saarburg. Selbstverständlich kam es auch wieder zu zahlreichen Spendenübergaben an soziale Projekte und Einrichtungen, dem Hauptanliegen der Lions, unter anderem erwirtschaftet durch den traditionellen Weihnachtsbaum- und Stollenverkauf im Dezember jeden Jahres.