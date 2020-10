Fiesta beschädigt : Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf Altstadt-Parkplatz in Merzig

Ein Unbekannter hat am Freitag in Merzig ein Auto beschädigt und ist dann einfach abgehauen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, ereignete sich er Unfall zwischen 13.15 und 1.20 Uhr auf dem Altstadt-Parkplatz in Merzig im Einmündungsbereich der StraßeIm Senkelchen und der Trierer Straße.

Demnach streifte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die linke Seite eines Dorf Fiestas. Dieser wurde dabei im hinteren Bereich beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden an dem beschädigten Auto rosa- beziehungsweise magentafarbene Lackreste gefunden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Verursacher des Sxhadens.