Zeugen gesucht : Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Disco

Die Polizei sucht Zeugen einer schweren Körperverletzung in Merzig. Foto: dpa/Friso Gentsch

Merzig (red) Nach einer Schlägerei in der Diskothek Vibes Club in Merzig wurde ein Mann schwer verletzt. In der Nacht von Samstag, 17., auf Sonntag, 18. September, kam es gegen 3.30 Uhr vor dem Toilettenbereich der Diskothek im Saarwiesenring in Merzig zu einer Rangelei, wobei der Mann von mehreren Tätern zusammengeschlagen und schwer verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Merzig sucht dringend Zeugen dieser Straftat. Hinweise können unter Tel. (0 68 61) 70 40 mitgeteilt werden.