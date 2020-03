Einbruch in Hilbringen : Einbrecher erbeutet Fernseher und weitere Geräte

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in Hilbringen.

Unbekannte haben bei einem Einbruch in Hilbringen technische Geräte im Wert von rund 1000 Euro erbeutet. Wie die Polizei in Merzig mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr. Der Unbekannte näherte sich dem angebauten Mehrfamilienhaus in der Merziger Straße nach Angaben der Polizei über die Straße In der Au. Er hebelte die Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes auf und gelangte so hinein. Er durchsuchte alle Räume und stahl einen Fernseher sowie weitere technische Geräte.