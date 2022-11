Öffentlichkeit wird um Unterstützung gebeten : Aus dem Krankenhaus verschwunden: Polizei in Merzig sucht nach 84-Jährigem

Merzig Die Polizei in Merzig ist auf der Suche nach einer vermissten Person und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung. Seit Samstag, 5. November, wird laut Mitteilung der Polizei-Inspektion Merzig vom Wochenende der 84-jährige Manfred Dewald vermisst.

Er hielt sich zuletzt im SHG-Klinikum in Merzig auf und wurde dort letztmalig am Samstag um 15.15 Uhr gesehen. Der vermisste ist nach Angaben der Polizei schwerst an Demenz erkrankt und dringend auf Medikamente angewiesen. Manfred Dewald wird folgendermaßen beschrieben: 1,74 Meter groß, normale Statur, Drei-Tage-Bart, Glatze. Bekleidet war er zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit dunkler Jeans und auffällig gemustertem grauen Wollpullover. Der Vermisste ist wohnhaft in Schmelz und gab an, zu seinem in Losheim geparkten Pkw gehen zu wollen.