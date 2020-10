Belohnung für Hinweise ausgelobt : Unbekannte zerstören in Merzig mehrere Scheiben von Fahrzeugen

(Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Unbekannte haben am Wochenende in der Saarbrücker Straße in Merzig mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ein Geschädigter hat eine Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zu den Tätern führen.

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag in der Saarbrücker Straße in Merzig mehrere Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, wurden dabei sämtliche Seitenscheiben eines zum Ausstellungsraum umfunktionierten Gelenkbusses zerstört. Der Bus gehört zu einer ortsansässigen Schlosserei. Auch auf dem Gelände eines benachbarten Autohändlers schlugen die Unbekannten laut Polizei zu. Dort zerstörten sie die Verglasungen mehrerer Fahrzeuge und versuchten darüber hinaus auch, eins davon aufzubrechen – dies allerdings vergeblich.

Den Tätern ging es nach Worten der Polizei offensichtlich ausschließlich darum, ihrer Zerstörungswut freien Lauf zu lassen. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Unbekannte am Werk waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Laut Polizei haben die Geschädigten entsprechende Strafanzeigen erstattet.