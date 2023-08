Taschenlampe mit Taser-Funktion Autoinsassen haben verbotene Waffen an Bord

Die Polizei hat am Montagabend um 18.45 Uhr auf dem Rastplatz Weiler an der A 8 drei Männer beim Verstoß gegen das Waffengesetz erwischt. Die Insassen eines Autos mit französischem Kennzeichen, das in Richtung Merzig unterwegs war, fielen bei der Personenkontrolle selbst zwar nicht durch, führten aber in der Mittelkonsole eine Taschenlampe mit Taser-Funktion und ein Elektroimpulsgerät mit sich. Der Besitz beziehungsweise die Einfuhr in das Bundesgebiet ist nicht erlaubt. Der 18-jährige Fahrer und der 35-jährige Beifahrer gaben sich als Eigentümer zu erkennen und müssen nun mit Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz rechnen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die französischen Staatsangehörigen ihre Fahrt in Richtung Saarbrücken fortsetzen.