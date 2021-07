Einer der Männer konnte identifiziert werden : Festnahme nach Sexualdelikt in Merzig

Merzig Wie die Polizei informiert, wurde ein Mann vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einer der drei Täter zu sein, die in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 15-Jährige bedrängt haben sollen.

Die Saar-Polizei hat Details zu dem Sexualdelikt bekannt gegeben, das sich am vergangenen Freitag in Merzig ereignet haben soll (die SZ hatte berichtete). Demnach werde wegen einer versuchten Vergewaltigung einer 15-jährigen Jugendlichen auf dem Saar-Leinpfad in Merzig ermittelt. Die 15-Jährige habe sich in der Nacht zum Samstag bei der Polizei gemeldet und angegeben, sie sei gegen 3 Uhr auf dem Leinpfad an der Saar von drei Männern bedrängt worden, habe sich lautstark und körperlich wehren und schließlich flüchten können. Einer der Männer habe sie noch kurz verfolgt.