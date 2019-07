Merzig : Polizei schnappt 37-Jährigen nach Einbruch in Tierarztpraxis

In Merzig ist ein Einbrecher in eine Tierarztpraxis eingestiegen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Maurer

Merzig Die Polizei in Merzig hat in der Nacht auf Mittwoch einen Einbrecher geschnappt. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 0.50 Uhr ein Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Losheimer Straße gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Nach Angabe der Zeugen habe der Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen und befinde sich noch im Anwesen. Er sei maskiert und trage eine orangefarbene Jacke eines Rettungsdienstes.

Zwei Streifenwagen der Polizei Merzig fuhren direkt zu der Praxis. Die Beamten konnten feststellen, dass der Mann die Örtlichkeit bereits verlassen hatte und sich auf dem Gelände der gegenüberliegenden Autohandlung bewegte. Als er die Polizei sah, flüchtete er sofort in Richtung Innenstadt. Nach einer kurzen Verfolgung konnten ihn die Polizisten jedoch einholen und festnehmen.