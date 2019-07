Merzig : Zwei Männer in Merzig beim Diebstahl von Leergut erwischt

Zwei Männer wollten aus dem Merziger Kaufland Leergut entwenden (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Merzig Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen zwei Männer bei einem versuchten Diebstahl am Merziger Kaufland. Gegen 2.35 Uhr wurde die Polizei-Inspektion (PI) Merzig über den Einbruchdiebstahl in Kenntnis gesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, hieß es zu diesem Zeitpunkt, dass die Männer gerade vor Ort seien und im Begriff seien, Leergut aus dem Außenlager des Einkaufsmarktes zu stehlen.

Zwei Streifenwagen der PI Merzig sowie ein Streifenwagen der PI Saarlouis machten sich auf zum Einkaufsmarkt in der Rieffstraße. Die Einsatzkräfte mussten vor Ort feststellen, dass die Täter den Stahlzaun aufgeschnitten hatten. Das Leergut hatten sie bereits außerhalb der Umzäunung zum Abtransport abgelegt.

Einen der beiden Männer, einen 16-jährigen Jugendlichen, fanden die Beamten wenige Meter entfernt in einer Dornenhecke sitzend. Seinen 22-jährigen Komplizen nahmen die Polizisten im Stadtpark Merzig fest.