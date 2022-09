Polizei Merzig : Autodieb geht auf nächtlichen Beutezug und wird geschnappt

Merzig Ein Mann ist mit einem gestohlenen Auto auf Diebestour gegangen. In Besseringen wurde er von der Polizei aufgefunden. Anwohner wurden auf den Dieb aufmerksam.

Ein Anwohner hat in Besseringen die Polizei auf einen Auto-Dieb aufmerksam gemacht. In einem ruhigen Wohngebiet des Merziger Stadtteils war ihm mehrfach das Zuschlagen von Autotüren und Taschenlampenschein an einem geparkten Wagen mit Saarbrücker-Kennzeichen aufgefallen. Daraufhin verständigte der Mann die Polizei.