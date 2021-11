Zeugen gesucht : Mehrere Autos in Merzig zerkratzt

Merzig Ein bisher unbekannter Täter hat in Merzig am Wochenende eine Autotür zerkratzt. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall.

Zum wiederholten Male wurde in Merzig ein Auto mit einem spitzen Gegenstand an der Beifahrerseite verkratzt. Am vergangenen Wochenende wurde im Wendehammer des Virchowweg in Merzig von einem bisher unbekannten Täter ein Auto über die Länge der Beifahrertüre zerkratzt, teilt die Polizei Merzig mit. Die Tatzeit wird auf Samstagabend, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, begrenzt.