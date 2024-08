Insolvenz in Modebranche Jobs in Merzig nach Pleite des Esprit-Konzerns gerettet – so geht’s weiter

Die Marke Esprit war jahrzehntelang Inbegriff für Mode in Deutschland. Doch die Tage scheinen gezählt: Der Konzern schließt bis zum Jahresende all seine eigenen Filialen. Dadurch verlieren dort etwa 1300 noch verbliebene Mitarbeiter ihren Job. Aber es gibt auch Lichtblicke wie beispielsweise im Saarland. Konkret: In Merzig wird es für den bisherigen Esprit-Store weitergehen. Insbesondere für die Beschäftigten eine frohe Botschaft.