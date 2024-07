Beginn mit Frühschoppen Tellerweise um die Welt herum

Das beliebte „Picknick der Nationen“ von Mechern findet auch in diesem Jahr wieder statt und zwar am Sonntag, 14. Juli. Festbeginn ist um 11 Uhr. Veranstalterin ist die Interessengemeinschaft Integration. Bei der Veranstaltung auf dem Dorfplatz Mechern, Brunnenstraße 2, bieten Menschen aus verschiedenen Kulturen wieder Speisen aus ihrer Heimat zur Verkostung an.