Fünf Tage in Paris, fünf Tage im Grünen Kreis Neue Freunde aus Frankreichs Metropole

Merzig · Von einem „Coup“ spricht Andreas Brust, Schulleiter am Peter-Wust-Gymnasium (PWG) in Merzig. Just zum Jubiläumsjahr des Élysée-Vertrags ist es gelungen, eine neue französische Schulpartnerschaft auf den Weg zu bringen, schon ab Herbst soll es einen regelmäßigen Austausch geben.

19.04.2023, 16:51 Uhr

Im Oktober steht den jetzigen Siebtklässlern am PWG ein fünftägiger Besuch bei neuen Partnerschülern in der Weltstadt Paris bevor. Foto: dpa/Peter Kneffel

„Und ein ‚Coup‘ ist das wirklich, denn es ist seit einigen Jahren fast unmöglich geworden, Schulen in Frankreich für einen echten Austausch mit Unterbringung in Familien zu finden“, erklärt Brust. Außerdem sei das Collège Anne Frank eine renommierte Schule, mitten in Paris. Die beiden Französisch-Lehrerinnen Eva Kartes und Anna Besser, zugleich Fachvorsitzende der Fachschaft Französisch, erzählen, wie dies gelungen ist und welche Neuerungen es im Vergleich zu bisherigen Austauschen gibt.