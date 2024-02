Vortrag der Selbsthilfegruppe KOMPASS in Merzig Wenn sich Angst und Depression begegnen

In dem Krankheitsverlauf von Peter Brill verringerten sich Selbstverständlichkeiten wie Kraft, Mut, Selbstwertgefühl immer mehr, berichtet er. Er habe er in seiner Not sein eigenes Gefängnis der Depression geöffnet, sich Hilfe in einer Fachklinik gehort und zum Schutz das Selbsthilfekonzept Kompass entwickelt. Dieses Wort steht für Kraft, Ordnung, Menschen, Positiv, Anker, Sinn, Selbst.