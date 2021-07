Hilbringen : Im Gemeinwesen-Treffpunkt ist weiterhin jeder willkommen

Verena Leidinger vom SOS-Kinderdorf (Zweite von links) unterstützt Kinder im Gemeinwesen-Treffpunkt beim Homeschooling. Foto: Maria Braun Foto: Maria Braun

Hilbringen/Merzig Der Gemeinwesen-Treffpunkt des SOS-Kinderdorfs Saar ist ein Kinder- und Familientreff in der Merziger Schalthaussiedlung. Die Schalthaussiedlung gilt bereits seit langem als sozialer Brennpunkt, bis heute wohnen hier viele Familien in schwierigen Situationen sowie auch Menschen in Notunterkünften.

All diesen Menschen – gleich welchen Alters – Halt zu geben, war vielleicht noch nie so wichtig wie jetzt, betont das SOS-Kinderdorf: Auch in Corona-Zeiten sind im SOS-Gemeinwesen-Treffpunkt alle willkommen, auch wenn sie lediglich einen Rat brauchen, Wäsche waschen oder auch Ängste loswerden wollen. „Unsere Tür ist offen“, sagt Sozial- und Organisationspädagogin Verena Leidinger. „Wir versuchen, das was wir tun, bestmöglich beizubehalten – selbstverständlich angepasst an die aktuellen Bedingungen.“

Digitale Meetings mit den Kindern sind selten, da bei den Familien im Viertel meist die technische Infrastruktur fehlt. „Bei uns läuft in der konkreten Arbeit viel über den persönlichen Kontakt beziehungsweise Fenstergespräche oder per Telefon“, berichtet Verena Leidinger. „Unsere Gesichter und Stimmen sind vertraut, das bewirkt oft viel mehr als jeder digitale Link.“

Gerade durch die Pandemie wurden unter anderem die Einzelfördermaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen im schulischen Bereich intensiviert. Die pädagogischen Fachkräfte im Gemeinwesen-Treffpunkt unterstützen beim Homeschooling, etwa indem sie schwierige Lerninhalte erklären, aber auch technische Tipps geben oder etwas ausdrucken, das für die Schule benötigt wird.

Bereits vor der Pandemie hat das SOS-Kinderdorf Saar nach eigenen Angaben im Rahmen der Strategie 2024 einen Schwerpunkt auf das Entwicklungsprojekt „Bildung im Blick“ gelegt. Das ganzheitlich angelegte Umsetzungsprojekt Lernwerkstatt (www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-saar/spenden/lernwerkstatt) ist ein Kursangebot. Es zielt auf die Stärkung von Lernkompetenzen sowie die Ermutigung zu selbstbestimmtem Denken und Handeln, nach dem Konzept des Marburger-Konzentrationstrainings. Die Projektschulungen werden weitergeführt, sobald die Situation es wieder erlaubt, doch das ganzheitliche Konzept wird auch weiterhin in der täglichen Arbeit angewandt und lebendig gehalten.

Weitere Mitarbeitende des SOS-Kinderdorfes Saar werden noch in diesem Jahr im Marburger Konzentrationstraining geschult. Nach diesem Konzept des Marburger Konzentrationstrainings üben die Grundschüler, sich Inhalte methodisch strukturiert zu erarbeiten, um sie wirklich zu begreifen, und das darf auch Spaß machen.