Jubiläumslauf Zum 200. Mal im Laufschritt auf dem Leinpfad

Im Januar 2019 fiel der Startschuss für den allerersten Parkrun in Merzig. Ursprünglich kommt die Idee dieser Läufe über fünf Kilometer aus Großbritannien, wo es Parkruns seit fast 20 Jahren fast überall gibt. Die Idee war es, einen Lauf zu veranstalten, bei dem es weniger ums Gewinnen und die Leistung, sondern mehr ums Zusammenkommen geht. Während der Parkrun wegen des Gemeinschaftserlebnisses in England auch schon von Ärzten gegen Depressionen verschrieben wird, ist der in Merzig bis heute noch der einzige im ganzen Saarland.