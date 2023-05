Vorsicht Knöllchen-Gefahr! Parkplatz-Posse rund ums Merziger Freibad Heilborn

Und die Stadt wird nach eigener Auskunft darauf achten, dass diese Parkflächen (Tagesgebühr: ein Euro montags bis freitags, samstags und sonntags kostenfrei) auch ausschließlich von Badbesuchern besetzt werden. „In der Vergangenheit bestand gelegentlich das Problem, dass die Parkplätze, die sich unmittelbar am Eingang zum Naturbad in der Straße Am Heilborn befinden, bereits vor Öffnung des Freibades durch Nichtbesucher des Bades belegt waren“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Vor diesem Hintergrund habe die Kreisstadt diese Parkplätze kürzlich explizit für Freibad-Besucherinnen und -Besucher ausgewiesen. „Der Kommunale Ordnungsdienst wird künftig morgens vor Öffnung des Freibades um 10 Uhr überprüfen, dass diese Flächen nicht von Verkehrsteilnehmern blockiert werden, die sich nicht im Freibad aufhalten“, kündigt die Stadt an.