Merzig : Oskar Lafontaine rechnet in neuem Buch mit USA ab

Merzig Mitten im Ukraine-Krieg meldet sich der ehemalige saarländische Ministerpräsident, SPD- und Linken-Chef Oskar Lafontaine aus dem Ruhestand mit einem Buch zur Weltlage zu Wort.

Oskar Lafontaines Buch trägt den Titel „Ami, it’s time to go“ (Ami, es ist Zeit zu gehen) und ist „ein Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas“. Der 79-Jährige nennt Deutschland darin einen „treuen Vasallen“ der USA. „Wir müssen uns aus dieser Situation befreien.“ Lafontaine gibt den USA eine Mitschuld am Ukraine-Krieg, in dem er in erster Linie keinen Krieg Russlands mit der Ukraine sieht, sondern einen Stellvertreterkrieg mit Russland auf der einen und den USA auf der anderen Seite. Nicht die einzige These auf den 64 Seiten, die Widerspruch hervorrufen wird.