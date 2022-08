Konzerte stehen an : Operngala auf dem Merziger Kirchplatz im August

Auch auf den Auftritt der Solistinnen darf man gespannt sein. Foto: Kristian Sekulic/skynesher, iStock Fotos

Merzig Fans der Chor-Musik können sich folgenden Termin merken: Am Sonntag, 14. August, 17 Uhr, und Montag, 15. August, 20 Uhr, wird der Kirchplatz in Merzig erneut zur Konzertbühne. Am Sonntag steht der Chor-Gesang auf dem Programm, der nicht unbedingt als klassisch bezeichnet werden kann.

Zwei Chöre aus dem Saarland und einer aus Freudenburg zeigen, wie hochkarätig Chor-Gesang sein kann. Die Fans der Chor-Kultur kommen dabei auf ihre Kosten.

Alle drei regionalen Chöre Frauenstimmen/Gemischter Saarbrücker Herrenchor, Gemischter Chor Freudenburg und Chor Chorios verbindet eines: Musik und Gesang. Die Idee, einen Chor-Abend wie diesen ins Leben zu rufen, wuchs aus dem olympischen Ideal, Menschen und Völker, die Gesang verbindet, zusammenzuführen. Diese Idee soll Menschen beflügeln, im gemeinsamen Singen die Kraft des Miteinanders zu erleben. Dieses Erlebnis vermittelt der Gemischte Chor Freudenburg, auch weit über seine Proben hinaus. Sie singen nicht nur miteinander, sondern festigen ihre Gemeinschaft jährlich mit Wandertagen und gemeinsamen Feiern, nach dem Motto: „Singen macht Spaß und Singen tut gut!“ Dabei reicht ihr Repertoire von traditioneller Chorliteratur über Gospels bis hin zu modernen Arrangements aus Pop und Rock, sowie Musicals.

Der Chor Chorios, der seit über 20 Jahren in Britten beheimatet ist, präsentiert seine Neuarrangements von Pop- und Jazz-Songs über Musicalmelodien bis hin zu klassischen Stücken. Interessant wie das gemischte Alter von 16 bis 61 Jahren werden auch ihre Eigenkompositionen sein.

Als kleine Überraschung bringen sie ihren frisch gegründeten Kinderchor Jucoco aus ihrer Talentschmiede mit. Ebenso dürfen sich die Besucher zum ersten Mal auf das Chorensemble Frauenstimmen und des Gemischten Saarbrücker Herrenchores freuen, die mit ihrem lateinamerikanischen Programm „La voz latina“ südländische Luft von Chile bis Mexiko mitbringen. Die beiden Chöre und das dreiköpfige Instrumental-Ensemble spielen lateinamerikanische Musik.

Der Feiertag bringt eine Premiere für den Kirchplatz mit sich. Die erste Opern-Gala präsentiert ein zehn-köpfiges Kammerorchester der Großregion und vier internationale Solistinnen und Solisten, die alle Facetten berühmter Oper-Klassikern spielen und singen. Rund um den Kirchplatz von St. Peter, überragt von der Pfarrkirche, ist es den Veranstaltern ein besonderes Anliegen, ein Kulturprogramm, welches auf das exklusive Ambiente perfekt abgestimmt ist, anzubieten. Die Solistinnen und Solisten Eunbee Lee, Amadea Lässig, Ramazan Karaolanolu und Sebastian Gros, begleitet von einem zehnköpfigen, internationalen Kammerorchester, lassen Arien und Duette von Mozart, Bellini, Verdi und Puccini erklingen. Leiter Stefan Bone, der aus dem Saarland stammt, engagierte die Musiker über die Landesgrenze hinaus und gestaltet somit einen abwechslungsreichen Konzert-Abend.