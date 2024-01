One Night of Elton John in der Merziger Stadthalle Die großen Hits von Elton John in der Stadthalle Merzig

„So viele Hits, so herrliche Melodien – Sir Elton John hat mit seinen Songs viele Generationen glücklich gemacht“, heißt es in der Pressemitteilung. Mit einer pompösen Welttournee hat er sich in diesem Jahr von der Bühne zurückgezogen. Aber seine Musik live lebt weiter – dank solch Tribute-Bands wie Eltonology, die am Samstag in der Stadthalle Merzig auftreten.