Merzig Oldtimer touren durch den Grünen Kreis

Die zweite Schleife führt den Oldie-Tross durch den Kreis Trier-Saarburg, die Ortsdurchfahrten sind Sinz, Helfant, Bilzingen, Rommelfangen, Merzkirchen, Freudenburg, Saarhölzbach und Britten. Gegen 16.30 Uhr treffen die Fahrzeuge am Ziel ein, dem Wohlfühlhotel in Losheim am See. Bis zur Siegerehrung gegen 18 Uhr nehmen alle Teilnehmerfahrzeuge auf dem Parkplatz vor dem Hotel Aufstellung, und die automobilen Raritäten können bestaunt und mit den Besitzern Benzingespräche geführt werden.