Wettbewerb läuft bis 30. Juni : Gesucht: der schönste Hausgarten im Kreis

Merzig-Wadern Am 14. und 15. Juli, startet die Jury des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine Merzig-Wadern ihre Tour zu den Teilnehmern.

„Mai kühl und nass, füllt dem Landwirt Scheun` und Fass!“ sagt eine alte Bauernregel. „In der Tat ist ein nasses Frühjahr für Garten und Feld wichtiger als den meisten Menschen bewusst“, heißt es in einer Mitteilung von Christoph Rehlinger, Vorsitzender des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine. Auch die „Eisheiligen“ zeigten sich 2021 gnädig, umso schneller zeigten sich Grün und Blüten zum Monatswechsel Mai/Juni, und nach nur wenigen Tagen schon scheint es, dass die Natur den Rückstand wettmacht. Die derzeit warmen Frühsommertage wirken sich nach Rehlingers Worten wie ein „Turbo“ aus: Bäume, Felder und Gärten entwickeln sich zu voller Pracht. So können die Gärtner und Obstbauern auf ein gutes Jahr hoffen.

Und auch in diesem Jahr suchen die Obst- und Gartenbauvereine wieder den schönsten Hausgarten im Landkreis Merzig-Wadern. Der Wettbewerb ist nunmehr schon Jahrzehnte alt, sagt Rehlinger, „und immer noch sind es Jahr für Jahr viele Hobbygärtner, die sich zur kostenlosen Teilnahme anmelden“. Selbst im schwierigen Corona-Jahr 2020 fand der Wettbewerb statt. Hier hatte der Garten der Familie Kallass aus Wadern die Nase ganz vorn. Nach Dafürhalten der Jury erfüllte dieser Garten zu beinahe 100 Prozent alle Kriterien eines perfekten Hausgartens: Während um das Wohnhaus herum der Ziergarten Vortritt hat, schließen sich hinter und seitlich dem Haus Gemüsegärten an – immer eingerahmt von Blumen, Obst und Beeren aller Art und beinahe jeder Regenwassertropfen von den Dächern wird aufgefangen und genutzt.

In wenigen Wochen, genau am 14. und 15. Juli, wird sich die Jury des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine Merzig-Wadern in den teilnehmenden Gärten zeigen und die Gärten unter die Lupe nehmen. Zehn Punkte umfasst der Kriterienkatalog, nach dem die fünfköpfige Jury die Hausgärten beurteilt. Hierzu gehören nicht nur die optische Vielfalt und Blumenpracht, der Pflegezustand von Nutz- und Ziergartenbereichen und die Anteile naturnaher Bewirtschaftung. Hierzu gehören auch die Berücksichtigung der Interessen von Kindern und die Speicherung und Nutzung von Regenwasser. Auch Hobbygärtner, die nicht Mitglied in einem Gartenbauverein sind, können sich anmelden und teilnehmen. Allen Teilnehmern winken zumindest ein Buchgeschenk und ein einjähriges Abo der Gartenzeitung des Verbandes.