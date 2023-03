Anmelden bis Mittwoch Schnittkurs an Obstbäumen mit großer Krone

Der Obst- und Gartenbauverein Bietzerberg bietet am Samstag, 1. April, 10 Uhr, einen Kurs „Obstgehölzschnitt bei Halb- und Hochstämmen“ an großkronigen Obstbäumen an. Die Teilnehmer treffen sich am Alten Pfarrhaus in der Menninger Straße 69. Referent ist der Baumwart und Buchautor Kurt Kuhn. Der Kurs beginnt um 10 Uhr mit einem theoretischen Teil, eine Pause gibt es von 12 bis 13 Uhr mit der Möglichkeit auf einen Imbiss und einen praktischen Teil auf einer Obstwiese bis circa 15 Uhr.