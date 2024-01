Neujahrsempfang Hoffeld will mit Merzig hoch hinaus

Die Stadt Merzig erwägt, ihren Baubetriebshof auf dem Gelände des ehemaligen Fliesenwerkes zu errichten. Dies war eine der Neuigkeiten, die Oberbürgermeister Marcus Hoffeld (CDU) am Donnerstag beim Neujahrsempfang in der Stadthalle für die zahlreich erschienenen Besucher parat hatte. Dies ist insofern bedeutsam, als die Kreisstadt damit offenbar von ihren Plänen abrückt, den Bauhof auf einer Fläche in den Saarwiesen nahe der CEB-Akademie neu zu bauen – was wegen der Nähe dieses Standortes zur Saar nicht unumstritten ist.