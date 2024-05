Keine Rückkehr ins Gebäude möglich Suche nach einem neuen Kita-Standort in Brotdorf

Seit zwei Wochen steht fest: Das Gebäude der Kindertagesstätte St. Marien in Brotdorf ist durch Marderbefall so stark beschädigt, dass es nicht saniert wird. Die Kita wird den Betrieb am bisherigen Standort nicht wieder aufnehmen. Stattdessen soll an anderer Stelle in Brotdorf ein Neubau realisiert werden. Am Freitag teilte die Stadt Merzig weitere Details mit.