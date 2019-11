Auf dem Kirchplatz : Merziger Nikolausmarkt öffnet am Wochenende seine Pforten

Merziger Nikolausmarkt öffnet am Wochenende seine Pforten

Merzig Kunsthandwerkliche Produkte und klassischen Weihnachtsdekorationen gibt es beim Nikolausmarkt rund um die Pfarrkirche St. Peter in Merzig am Samstag, 30. November, und Sonntag 1. Dezember, 11 bis 20 Uhr.

Für die kleinen Besucher haben die Gastgeber ein Programm erarbeitet. Zudem erklingt an beiden Tagen weihnachtliche Musik. Am Samstag spielt der der Musikverein Büdingen ab 15 Uhr auf dem Markt. Um 17 Uhr wird Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld die Veranstaltung offiziell eröffnen, begleitet vom Orchester der Sparkasse Merzig-Wadern. Auch der Heilige Nikolaus ist dann zu Gast und hat eine kleine Überraschung für die Mädchen und Jungen im Gepäck.

Am Sonntag wird der Musikverein Fremersdorf ab 17 Uhr für die musikalische Unterhaltung auf dem Nikolausmarkt sorgen. Zudem sind an diesem Tag viele Geschäfte in der Merziger Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, und der Verein für Handel und Gewerbe startet mit seinem Weihnachtsgewinnspiel.