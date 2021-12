Wegen Corona : Neujahrsspringen in Merzig wird nicht stattfinden

Neujahrsspringen in Merzig wird nicht stattfinden

Letztmalig fand das Neujahrsspringen im Merziger Zeltpalast am 11. Januar 2020 statt, damals siegte Torben Blech (im Bild). Foto: Rolf Ruppenthal Foto: Ruppenthal

Merzig Das für den 22. Januar 2022 geplante Neujahrsspringen im Zeltpalast Merzig muss erneut verschoben werden. Das teilte der Landkreis Merzig-Wadern am Donnerstag mit. Erneut mache das Corona-Virus und die damit einhergehende Pandemie es unmöglich, das siebte Neujahrsspringen im Zeltpalast in Merzig stattfinden zu lassen.

„Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage war keine andere Entscheidung möglich“, heißt es in der Mitteilung. Schon im zu Ende gehenden Jahr konnte die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Das Neujahrsspringen habe sich seit 2015 weit über die Grenzen der Region hinaus einen Namen gemacht, heißt es weiter: „Die einzigartige Nähe von Publikum und Sportler im Merziger Zeltpalast hat in den vergangenen Jahren für Begeisterung gesorgt. Olympiasieger, Europameister und Weltmeister haben bereits ihren Weg in den Landkreis Merzig-Wadern gefunden. Der Stabhochsprungwettbewerb hat sich zu einem Sportevent der Extraklasse entwickelt.“

Die Landrätin des Landkreises Merzig-Wadern, Daniela Schlegel-Friedrich, und der Merziger Bürgermeister, Marcus Hoffeld, bedauern laut der Mitteilung die Absage des Neujahrsspringens sehr: „Aufgrund der aktuell notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sehen wir uns als Veranstalter in der Verantwortung, im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger zu handeln und das Neujahrsspringen abzusagen. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider keine andere Entscheidung treffen. Umso mehr schmerzt, dass wir ein Starterfeld auf Weltklasseniveau, um den Weltmeister von 2017, Sam Kendricks und Publikumsliebling Bo Kanda Lita Baehre, verpflichtet hatten.“

Fest stehe aber, dass es am 11. Juni 2022 ein Stabhochsprungevent in Merzig geben wird. Der Termin steht schon fest in den Kalendern der Athleten, die für den Wettkampf wieder zugesagt haben. Zurzeit wird noch der Ort der Austragung eruiert. „Klar ist, dass es wieder eine besondere und nicht alltägliche Örtlichkeit sein wird“, heißt es abschließend.