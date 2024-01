Rückblick auf 2023 Boos dankt Merzigern für ihr Engagement

Doch Alexander Boos war sichtlich daran gelegen, aus all dem auch das Positive herauszufiltern: „Merzig wäre nicht Merzig, wenn wir nicht immer gemeinsam versuchen würden, Lösungen zu finden, die uns oft gestärkt aus schwierigen Situationen heraus wachsen lassen“, lobte der CDU-Mann. Er hob den ausgeprägten Gemeinschaftssinn der Menschen in der Stadt hervor, der sich insbesondere in den engagierten und regen Vereinen, Initiativen und Hilfsdiensten niederschlage. „Ihr habt das Leben wieder in die Stadt zurückgebracht, danke dafür!“, sagte Boos mit Blick auf die zahlreichen Veranstaltungen, Aktionen und Aktivitäten, die im zurückliegenden Jahr erstmals seit längerem gänzlich ohne Pandemie-Beschränkungen wieder möglich waren. „Ihr Vereine seid es, die das Leben in unserer Stadt pulsieren lassen, die Bindeglied sind, die von Jung bis Alt alle mitreißen!“