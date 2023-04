Neu in der Altstadt Frisch, gesund und abwechslungsreich

Merzig · „Rock your soul with a bowl” – das bedeutet so viel wie „Erwecke deine Seele mit einer Bowl (Schale)“ und ist der Slogan des Lokals „SoulBowls“, das kürzlich in der Merziger Trierer Straße eröffnet hat.

26.04.2023, 20:00 Uhr

Familie Pauli hat die leckeren Bowls ausprobiert. Foto: Ruth Solander

Von Ruth Solander

Die Geschäftsinhaber Alexandra Busch und Dennis Rende setzen dabei auf eine frische, gesunde und individuelle Küche, die sich der Gast selbst zusammenstellen kann. Doch wie kommt man auf den Gedanken, diese Idee bei uns „auf dem Land“ umzusetzen?