Programm gibt’s online : Neue Kurse starten im Haus der Familie in Merzig

Das Haus der Familie in Merzig bietet auch in diesem Herbst und Winter Online-Seminare an. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Merzig Das Programm der Bildungsstätte in Merzig für Herbst und Winter ist im Internet erhältlich. Kurse gibt es online und vor Ort.

Neu im Programm sind die Online-Seminare. „Die in der Corona-Krise entwickelten Online-Seminare haben sich einer so großen Beliebtheit erfreut, dass wir sie als ergänzendes Angebot in unsere Kurspalette aufgenommen haben“, sagt Geschäftsführerin Sabrina Maas, und weiter: „Sie bilden ab sofort einen festen Bestandteil zu unseren erfolgreichen Präsenzveranstaltungen.“ Die aktuellen Online-Seminare werden laut Maas in der Presse sowie auf der Homepage unter der Rubrik „Online-Seminare“ zu finden sein, außerdem werden sie über Facebook und Instagram vom Haus der Familie.