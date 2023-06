Vorstellung im Kreistag Digitale Hilfe bei der Suche nach einem Kitaplatz

Merzig-Wadern · Ein bundesweit schon etabliertes Online-Anmeldeportal soll künftig die Vergabe von Betreuungsplätzen in Krippen und Kitas im Landkreis Merzig-Wadern erleichtern. In der jüngsten Sitzung des Kreistages von Merzig-Wadern wurde den Mitgliedern des Gremiums das Portal Kitaplus vorgestellt, das von dem in Düsseldorf ansässigen Unternehmen BMS Consulting und den Software-Entwicklern NPO Applications aus Oberhausen realisiert worden ist.

11.06.2023, 19:00 Uhr

Die Suche nach einem passenden Betreuungsplatz ist oft mühselig und aufwendig. Ein Online-Portal soll im Landkreis Merzig-Wadern künftig sowohl für Eltern wie auch für Betreuungseinrichtungen und den Landkreis die Arbeit erleichtern. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kitaplus ist nach Angaben eines Unternehmenssprechers, der per Videoschalte zu den Kreistagsmitgliedern sprach, mittlerweile bei über 8500 Betreuungseinrichtungen in Deutschland im Einsatz. Dabei nutzen sowohl kirchliche wie auch kommunale und freie Träger das Portal. Für das Saarland hat die BMS Consulting die Kita Datenbank Saarland eingerichtet. Ab 2023 soll jeder Kita-Träger mit dem Land die Betriebs- und Personalkosten nur noch über dieses Portal abrechnen. Perspektivisch möchte das Land nach Auskunft der Kreisverwaltung über diese Datenbank ebenfalls die Betriebserlaubnisse mit allen erforderlichen Daten wie Öffnungszeiten, genehmigten Plätzen oder Personalschlüsseln abwickeln.